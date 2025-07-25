После атаки БПЛА в Ростовской области восстановили движение поездов

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После атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Песчанокопской в Ростовской области было восстановлено движение пассажирских поездов. По состоянию на 11:30, поезда отстают от графика на 1–5 минут.Инцидент произошёл в ночь на 25 июля. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов была повреждена контактная сеть на станции Песчанокопской. Это привело к сбою в расписании пассажирских поездов. По информации на 08:30, задержка составляла до пяти часов.Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, в 8 районах области была отражена массированная атака дронов. За прошедшую ночь над регионом было сбито 23 беспилотных летательных аппарата.