На выходных Ростов накроет жара до +34 градусов

Фото: Дондей

В Ростове на выходных ожидается жара до +34 градусов. Об этом сообщают специалистов Гисметео.В субботу, 26 июля, днем ожидается малооблачная погода, а воздух прогреется до +34 градусов. А к ночи столбики термометров опустятся до +28.В воскресенье, 27 июля, утром вероятен небольшой дождь. После обеда погода будет малооблачной, а температура поднимется до +33 градусов. Вечером – аналогично прошлому дню, до +28 градусов.Сильных порывов ветра в эти дни не ожидается.