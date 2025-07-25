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На выходных Ростов накроет жара до +34 градусов

На выходных Ростов накроет жара до +34 градусов
В Ростове на выходных ожидается жара до +34 градусов. Об этом сообщают специалистов Гисметео.

В субботу, 26 июля, днем ожидается малооблачная погода, а воздух прогреется до +34 градусов. А к ночи столбики термометров опустятся до +28.

В воскресенье, 27 июля, утром вероятен небольшой дождь. После обеда погода будет малооблачной, а температура поднимется до +33 градусов. Вечером – аналогично прошлому дню, до +28 градусов.

Сильных порывов ветра в эти дни не ожидается.
Фото: Дондей
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