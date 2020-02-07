Павел Мамаев — самый результативный игрок «Ростова» в Кубке «Париматч Премьер»



Стало известно, кто стал самым результативным игроком «Ростова» в Кубке «Париматч Премьер». Сильнейшим оказался новый футболист «жёлто-синих» Павел Мамаев. Он забил два гола и сделал одну голевую передачу.



Мамаев стал принимать участие в матчах только во время зимних сборов. В Катаре команда сражалась за Кубок «Париматч Премьер». В ходе турнира «Ростов» сыграл со «Спартаком», «Партизаном» и «Локомотивом». Из трёх встреч две закончились для донского клуба проигрышем.



Напомним, Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов» 28 сентября. Он будет выступать в составе «жёлто-синих» минимум два года.

Спортсмен начал карьеру в московском «Торпедо». Он три раза попадал в список 33 лучших футболистов России. Является обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также носит звание чемпиона. Будучи игроком «Краснодара», попал в колонию по обвинению в побоях и хулиганстве. В сентябре Мамаев вышел по условно-досрочному освобождению. Практически сразу его принял «Ростов». Клуб заявил его на участие в весенней части сезона-2019/2020.