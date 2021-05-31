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Гандболистки и тренер «Ростов-Дона» вызваны в сборную России

Гандболистки и тренер «Ростов-Дона» вызваны в сборную России
Восемь игроков и тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России. Об этом 2 июня рассказали «желто-черные».

В составе национальной команды выступят игроки линии защиты Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Анна Сень, атакующие Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова и вратари Виктория Калинина, Анастасия Лагина. Последняя перешла в донскую команду в конце мая.

Помогать оценивать игру будет словацкий ассистент главного тренера ГК «Ростов-Дон» Томаш Хлавати.

Гандболистки вместе с тренером отправятся на сборы в Сочи - на базу спортивного центра «Юг Спорт». Спортсменки будут готовиться к матчам с 14 до 26 июня. После команда соберется в городе Новогорске, а затем вылетит в Нидерланды. Там российским гандболисткам предстоит товарищеский турнир.

Вылет в Японию запланирован на 17-18 июля. Через неделю, 25 числа россиянки проведут матч с командой Бразилии в рамках Олимпийского турнира. Также национальная сборная России сыграет с ГК Испании, Венгрии, Швеции и Франции.

Теги: ГК Ростов-Дон

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