Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители просят спилить наклонившееся возле многоэтажки дерево

В Ростове жители просят спилить наклонившееся возле многоэтажки дерево
Ростовчане просят спилить наклонившееся возле жилого дома дерево. Кадры разместили жители в комментариях вна канале главы города Александра Скрябина.

По словам людей, аварийное растение расположено на улице Симферопольской, 64. В кадре заметно, что дерево со временем наклонилось и вот-вот может упасть.

- Рядом детская площадка, парковка и дом. Хорошо бы его спилить, пока оно никого не придавило, - пишут пользователи.

Каждый день мимо опасного участка проходят дети, неподалеку находится школа. Опасно проходить мимо в темное время суток.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика