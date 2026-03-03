В Ростове жители просят спилить наклонившееся возле многоэтажки дерево

Фото: СоцСети

Ростовчане просят спилить наклонившееся возле жилого дома дерево. Кадры разместили жители в комментариях вна канале главы города Александра Скрябина.По словам людей, аварийное растение расположено на улице Симферопольской, 64. В кадре заметно, что дерево со временем наклонилось и вот-вот может упасть.- Рядом детская площадка, парковка и дом. Хорошо бы его спилить, пока оно никого не придавило, - пишут пользователи.Каждый день мимо опасного участка проходят дети, неподалеку находится школа. Опасно проходить мимо в темное время суток.