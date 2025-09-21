Фото: ФК Ростов

Матч ФК «Ростов» с «Балтикой» закончился ничьей. Матч девятого тура чемпионата России по футболу состоялся 21 сентября на арене Калининграда.За всю игру соперники не забили ни одного мяча. В результате встреча на поле завершилась ничьей - 0:0.Причем за матч четыре игрока «Ростова» получили желтую карточку - Тимур Сулейманов, Дмитрий Чистяков, Давид Семенчук и Кирилл Щетинин. А у «Балтики» выбыл лишь один - Александр Филин.На текущий момент в турнирной таблице «Ростов» занимает 11-ю строчку, а «Балтика» – вторую.В следующем туре чемпионата России 27 сентября ростовчане сыграют на домашнем матче с лидером чемпионата - «Краснодаром».