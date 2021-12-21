«БАРС-РГЭУ» проиграл последний матч года

Фото: БАРС-РГЭУ | Ростов-на-Дону

Уже в первой четверти "волки" оторвались на 11 очков - 25:14. Во второй десятиминутке отрыв увеличился ещё на пять баллов. В третьей части игра была более равной. Казалось, у ростовчан ещё есть шансы, однако в четвёртом отрезке встречи "Тамбов" доминировал - 28:7. Итог - крупное поражение "БАРС-РГЭУ" - 95:60.По личным показателям лучше других у ростовской команды сыграли Владислав Гусак (15 очков и 6 подборов), Илья Луппо (14 и 11) и Дмитрий Прокин (8). У "Тамбова" по 19 очков набрали Олег Стародубов и Максим Хозяшев.В других матчах игрового дня в Суперлиге-2 тобольский "Нефтехимик" разгромил на выезде ставропольское "Динамо" - 93:76, "Чебоксарские Ястребы" не оставили шансов липецкому "МицуБАСКЕТ" - 100:62, челябинский "Челбаскет" был сильнее курских "Русичей" - 90:79, а магнитогорский "Металлург" победил "Новомосковск" - 94:85.В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги-2 ростовчане по-прежнему на 6-м месте из 11 клубов. Очередные игры подопечные Михаила Старовойтова проведут дома 15 и 16 января против тобольского "Нефтехимика".