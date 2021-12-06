Ростовские баскетболисты уступили «Металлургу» – 68:74

Фото: БК «БАРС-РГЭУ».

Фаворитом предстоящей игры был клуб из Челябинской области. В турнирной таблице «Металлург» борется за первую строчку, а вот ростовчане увязли в середине. Игра получилась практически равной – лишь в самой концовке южане упустили интригу.В первой части игры гости повели - 21:15. К концу второй десятиминутки «БАРС-РГЭУ» сравнял счет – 38:38, вся борьба была еще впереди. В третьей четверти гости вновь вырвались вперед, а в концовке «желто-синие» сами упустили соперника. В итоге ростовчане проигрывают - 68:74.По индивидуальной статистике, у ростовчан лучше других сыграли Павел Бугаенко (16 очков), Илья Луппо (11), Владислав Гусак (11) и Александр Голяхов (11). У магнитогорцев самым продуктивным был Сергей Рассказов – 20 очков и 10 подборов.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Русичи» (Курск) обыграли дома «Динамо» (Ставрополь) - 95:90, «Новомосковск» был сильнее «Динамо-МГТУ» (Майкоп) - 101:96, «Чебоксарские Ястребы» победили «Челбаскет» (Челябинск) - 82:75, а «Нефтехимик» (Тобольск) разгромил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 94:59.9 декабря пройдут повторные матчи.