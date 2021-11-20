Ростовские баскетболисты обыграли ставропольское «Динамо»

Фото: «БАРС-РГЭУ»

Вторая игра в Ставрополе сложилась для ростовчан намного удачнее. В первой же четверти подопечные Михаила Старовойтова оторвались на десять баллов – 29:19. По итогам второй части встречи перевес «барсов» перевалил за двадцать очков – 55:32. Во второй половине игры динамовцы уже ничего не смогли поделать с оторвавшимся соперником, и ростовчане спокойно довели дело до победы – 95:73.По индивидуальной статистике, лучшими стали Владислав Гусак (20 очков и 9 подборов), Илья Луппо (16 и 7) и Евгений Маринин (15). У ставропольчан 19 очков «настрелял» Данила Донсков.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «МицуБАСКЕТ» (Липецк) обыграл в гостях «Челбаскет» (Челябинск) - 86:69, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) одолело дома «Чебоксарских Ястребов» - 74:73, «Тамбов» был сильнее «Металлурга» (Магнитогорск) - 90:71, а «Нефтяник» (Тобольск) победил «Русичей» (Курск) - 97:82.24 и 25 ноября «БАРС-РГЭУ» сыграет против майкопского «Динамо-МГТУ» на выезде.