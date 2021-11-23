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Ростовские баскетболисты уступили в Майкопе

Ростовские баскетболисты уступили в Майкопе
Очередная игра чемпионата России сложилась для ростовчан трудно – «барсы» догоняли весь матч, но так и не смогли зацепиться.

В первой четверти майкопчане повели - 27:22. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе – 49:45 после половины встречи. В третьем отрезке вечера отрыв увеличился еще больше. В последней части встречи нужно было отыграть разницу в десять очков. «Желто-синие» пошли ва-банк, однако удача была все-таки на стороне хозяев паркета. Итоговый счет – 107:91, проигрыш «БАРС-РГЭУ».

По индивидуальным показателям лучшими у ростовчан были Александр Голяхов (25 очков), Василий Лахин (17) и Роман Матвеев (8). У динамовцев 27 баллов «настрелял» Павел Сизов.

В других встречах игрового дня в Суперлиге-2 «Чебоксарские Ястребы» обыграли ставропольское «Динамо» - 97:82, челябинский «Челбаскет» был сильнее «Тамбова» - 84:81, «Новомосковск» сломил сопротивление тобольского «Нефтехимика» - 62:61, а магнитогорский «Металлург» разгромил липецкий «МицуБАСКЕТ» - 107:59.

Повторные игры состоятся 25 ноября.
Фото: «БАРС-РГЭУ»
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