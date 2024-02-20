Фото: ГК Ростов-Дон.

Анна Сень стала лучшей гандболисткой в матче против московского ЦСКА. За 33-летнюю линейную проголосовали 61,01% болельщиков ГК «Ростов-Дон».Выездной матч против принципиального соперника стал победным для спортсменок из Ростова. Дончанки обыграли своих соперниц со счетом 30:25.Большинство мячей «Ростов-Дона» были забиты Анной Сень. Девушка отличилась пятью голами. К этому показателю сумели подобраться ее одноклубницы Валерия Кирдяшева и Екатерина Зеленкова. Девушки забросили по четыре мяча.В этом сезоне Анна провела 26 матчей. Она забила 67 голов, отдала 10 результативных передач и совершила 21 перехват.Сень присоединилась к «Ростов-Дону» еще в 2011 году. В составе ростовского клуба она стала обладателем множества трофеев. Вместе с этим она выступала за женскую сборную России по гандболу и выиграла Олимпийские игры 2016 года, серебро чемпионата Европы 2018 года, бронзу чемпионата мира 2019 года.