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Ангольскому защитнику «Ростова» Баштушу отказали в переходе в «Арминию»

Ангольскому защитнику «Ростова» Баштушу отказали в переходе в «Арминию»
Ангольский защитник футбольного клуба «Ростов» Баштуш не смог перейти в «Арминию». Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

В начале марта Баштуш заявил о намерении покинуть донской футбольный клуб. Спортсмен решил попробовать свои силы в «Арминии», так как ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами и переходить в команды из других стран. Однако Бундеслига не стала открывать трансферное окно, поэтому сделка с 30-летним футболистом не состоялась.

Ранее ФК «Ростов» приостановил действие контрактов с Хаджикадуничем, Кнудсеном, Гиговичем и Альмквистом.
Фото: metaratings.ru
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