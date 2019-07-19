Экс-хавбек «Ростова» Александр Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов»



Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан перешёл в «Крылья Советов». О том, что футболист подписал контракт с самарским клубом, сообщили в местной пресс-службе.



Молдавский спортсмен уже прибыл в расположение «Крыльев Советов». Контракт заключался по схеме «1+1». В среду, 24 июля, Гацкан уже примет участие в тренировке. Ему присвоили номер 8.



Напомним, Александр играл за «Ростов» в течение 11 лет. Он выступил в 314 матчах и забил 24 гола. В сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка России, в сезоне-2015/16 — вице-чемпионом России. Свой уход Гацкан прокомментировал тем, что хочет продолжать карьеру и получать достаточно игрового времени на поле.