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Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова присоединилась к поискам пропавшей семьи из Ростовской области

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова присоединилась к поискам пропавшей семьи из Ростовской области

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова опубликовала у себя в соцсетях ориентировки на пропавшую семью из Ростовской области.

- Может, кто-то видел, знает информацию, - написала актриса в сети.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Семья Виктории Ч. из Таганрога оказалась в концертном зале во время кровавого побоища. Женщина позвонила родным и сказала, что смогла выбраться с места ЧП. После этого судьба многодетной мамы, ее сына и мужа остается неизвестной.
Фото: Donday
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