Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман перешла на платформу для порно моделей

Ростовчанка Мария Лиман начала зарабатывать на эротических снимках в интернете. Модель перебралась на платформу OnlyFans, которую, по данным из открытых источников, в основном используют порномодели.«Инстаграм» часто блокировал откровенные снимки красавицы. В новой соцсети у Лиман есть возможность не только продемонстрировать свое тело, но и заработать на этом. Подписка на аккаунт Марии стоит около 13 долларов в месяц, или около тысячи рублей.За пару месяцев ростовчанка заработала 877 «лайков». То есть подписаны на нее примерно 27 человек, которые в сумме дают ей больше 20 тысяч рублей ежемесячно. К тому же платформа позволяет делать снимки на заказ и продавать их за определенную стоимость.Сервис OnlyFans популярен в индустрии развлечений для взрослых. Сайт стал широко известен в период пандемии. По данным из открытых источников, в основном его используют порномодели, так как на портале разрешена порнография.