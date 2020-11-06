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Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман перешла на платформу для порно моделей

Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман перешла на платформу для порно моделей
Ростовчанка Мария Лиман начала зарабатывать на эротических снимках в интернете. Модель перебралась на платформу OnlyFans, которую, по данным из открытых источников, в основном используют порномодели.

«Инстаграм» часто блокировал откровенные снимки красавицы. В новой соцсети у Лиман есть возможность не только продемонстрировать свое тело, но и заработать на этом. Подписка на аккаунт Марии стоит около 13 долларов в месяц, или около тысячи рублей.

За пару месяцев ростовчанка заработала 877 «лайков». То есть подписаны на нее примерно 27 человек, которые в сумме дают ей больше 20 тысяч рублей ежемесячно. К тому же платформа позволяет делать снимки на заказ и продавать их за определенную стоимость.

Сервис OnlyFans популярен в индустрии развлечений для взрослых. Сайт стал широко известен в период пандемии. По данным из открытых источников, в основном его используют порномодели, так как на портале разрешена порнография.

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