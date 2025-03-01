Елена Назарова спрогнозировала в Ростовской области до +15 градусов в марте

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Начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова поделилась с Donday прогнозом погоды на март. Как сообщила синоптик, начало месяца обещает быть морозным, а в третьей декаде стоит ожидать потепления до +15.По прогнозам синоптика, средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы, месячное количество осадков – около и меньше нормы.А начале месяца, 1 и марта, будет без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до -5…-12 градусов. А в первый день весны по северу и востоку – морозы до -18 градусов. Днем температура воздуха – до -1…-7 градусов. На следующий день по югу – до +1 градуса.В остальной период первой декады ожидаются местами осадки в виде снега и мокрого снега. А во второй половине декады – с дождем.Ночью температура воздуха опустится до 0…-8 градусов. А в середине декады по северу – до -11, днем – до -1…+6 градусов.Во второй и третьей декадах марта в отдельные дни ожидаются осадки в виде дождя, ночью – с мокрым снегом. Столбики термометров ночью опустятся до -2…+5 градусов. В отдельные ночи второй декады по северу – до -9, а днем – до +3…+10 градусов. А по югу – до +15 градусов.