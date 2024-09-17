Живым нашли 68-летнего жителя Волгоградской области, разыскиваемого в Ростовской области

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Живым нашли без вести пропавшего 68-летнего жителя Волгоградской области. Его разыскивали в Ростовской области. О местонахождении Алексея Федорова из села Журавка ничего не было известно с 11 сентября.В тот день мужчина ушел из дома и больше не вернулся. На звонки и сообщения он не отвечал. Его близкие обратились в полицию и попросили помощи у волонтёров.17 сентября стало известно, что мужчина найден живым. Подробности о том, где он находился всё это время, не разглашаются.