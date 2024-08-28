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Без вести пропавшего 53-летнего мужчину нашли живым в Ростовской области

Без вести пропавшего 53-летнего мужчину нашли живым в Ростовской области
В городе Волгодонске Ростовской области нашли без вести пропавшего 53-летнего Виктора Сильченко. О его местонахождении ничего не было известно с 25 июля.

Виктор ушел из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения родственников. Обеспокоенные близкие обратились в полицию и попросили помощи у волонтёров.

Вечером 26 августа добровольцы сообщили, что Виктор найден живым. Однако информация о том, где он находился все это время, не разглашается.
Фото: ЛизаАлерт
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