Фото: ЛизаАлерт

Разыскиваемого в Ростовской области жителя Краснодарского края нашли живым. О том, где находится Олег Михалев, ничего не было известно больше трех недель.43-летний мужчина проживает в городе Славянске-на-Кубани. Олег покинул свой дом 3 июля, и с тех пор о нем ничего не было известно. Его близкие начали беспокоиться, когда он перестал выходить на связь. Они обратились в полицию и попросили помощи у волонтёров.Добровольцы 29 июля сообщили, что мужчину нашли живым. Подробности о том, где он был всё это время, не разглашаются.