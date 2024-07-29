Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Разыскиваемого в Ростовской области жителя Краснодарского края нашли живым

Разыскиваемого в Ростовской области жителя Краснодарского края нашли живым
Разыскиваемого в Ростовской области жителя Краснодарского края нашли живым. О том, где находится Олег Михалев, ничего не было известно больше трех недель.

43-летний мужчина проживает в городе Славянске-на-Кубани. Олег покинул свой дом 3 июля, и с тех пор о нем ничего не было известно. Его близкие начали беспокоиться, когда он перестал выходить на связь. Они обратились в полицию и попросили помощи у волонтёров.

Добровольцы 29 июля сообщили, что мужчину нашли живым. Подробности о том, где он был всё это время, не разглашаются.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.