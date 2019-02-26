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Жителям Ростовской области предлагают добровольно сдать оружие за деньги

Жителям Ростовской области предлагают добровольно сдать оружие за деньги

В Ростовской области утвердили расценки на добровольную сдачу огнестрельного оружия, хранящегося незаконно. Об этом сообщили в региональном правительстве 27 февраля.

Самый большой размер вознаграждения предусмотрен за сдачу гранатомёта – 10 тыс. рублей. За пистолет, револьвер, винтовку или карабин положено 5 тыс. рублей. Такую же сумму получит владелец боевой гранаты.

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны оцениваются в 500 рублей за штуку.

Власти уверяют, что при добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств административного или уголовного преследования удастся избежать. Однако не исключено, что владельца попросят объяснить, как к нему попало огнестрельное оружие.

Акция продлится до 1 декабря 2019 года. Сдать вооружение можно в любой отдел полиции.

Добавим, что в 2018 году жители Ростовской области сдали незаконно хранящееся оружие на сумму более 730 тыс. рублей, в 2017-м – почти на 50 тыс. рублей.

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