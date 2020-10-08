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Жительница Ростовской области, устроившая ДТП с пострадавшей, избежала наказания

Жительница Ростовской области, устроившая ДТП с пострадавшей, избежала наказания
Октябрьский районный суд Ростовской области вынес решение в отношении женщины, спровоцировавшей аварию с пострадавшей пассажиркой. Анну Гриценко обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 октября 2019 года примерно в 21:30. Подсудимая ехала на «Ниссане» около 27-го километра автодороги Новочеркасск - Каменоломни, на территории Октябрьского района. Женщина превысила безопасную скорость, из-за чего не справилась с управлением и врезалась в дерево. От удара иномарка опрокинулась.

В результате аварии пассажирка легковушки получила тяжелые травмы.

Пострадавшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Гриценко в связи с примирением сторон. Подсудимая признала свою вину и загладила нанесенный пассажирке ущерб.

В ведомстве добавили, что уголовное дело и преследование в отношении обвиняемой прекращено.

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