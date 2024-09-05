Жительница Ростова просит помочь истощенным псам на Западном

Фото: СоцСети

Ростовчанка просит помочь истощенным псам в Западном жилом массиве. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на источник.Женщина заметила исхудавших собак 3 сентября на улице Краснодарской, 70/1. По словам ростовчанки, пенсионерка выгуливала двух питомцев в ужасном состоянии. На снимке видно, что один из псов совсем исхудал, видны кости.- Я там прохожу иногда и не раз замечала, что псы истощены. Пока видела только двух собак, но их может быть больше. Очень жалко животных, - рассказывает женщина.Евгения пыталась поговорить с бабушкой, но на контакт она не идет. Горожанка предполагает, что бабушка живет одна, и у нее нет денег на содержание животных.- Видимо, кормит, как может, этих бедолаг, - добавила Евгения.Ростовчанка уже планирует обратиться к зоозащитникам. Она переживает, что вскоре псам станет плохо, и просит жителей помочь.При каких обстоятельствах псы оказались настолько истощены, пока не известно.