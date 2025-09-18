ФК "Ростов" одержал победу над "Спартаком" в матче Кубка России
В матче Кубка России, прошедшем 18 сентября в столице, футбольный клуб "Ростов" одержал победу над "Спартаком" с результатом 2:1.
Первая половина игры не принесла успеха команде из Ростова-на-Дону. Уже на 6-й минуте встречи нападающий "Спартака" Пабло Солари смог забить гол в ворота дончан.
Во втором тайме, на 54-й минуте, ростовской команде удалось восстановить равновесие в счете. Полузащитник Даниил Шанталий поразил ворота московской команды. Победный гол был забит на 88-й минуте усилиями Ильи Вахании.
После четырех туров "Ростов" впервые празднует победу в Кубке России, заработав тем самым три очка.