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Жительница Ростова едва не лишилась зрения после приема антидепрессантов

Жительница Ростова едва не лишилась зрения после приема антидепрессантов
Жительница Ростова едва не лишилась зрения после приема антидепрессантов.

Женщина долгое время чувствовала дискомфорт в глазах. Она не могла сфокусировать взгляд, перед обоими глазами плавали мушки, из-за чего ростовчанка решила обратиться к офтальмологу.

Как рассказали в региональном Минздраве, при диагностике правого глаза врач выявил серьезные дефекты - центральную скотому. Это когда зрение человека резко снижается.

Врачи пытались выяснить, что могло быть причиной проблем со зрением у пациентки. Выяснилось, что она принимает антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы. Такие сильнодействующие препараты могут вызывать побочные эффекты, например, нечеткость зрения, диплопию, нарушение аккомодации, мидриаз, раздражение глаз.

Ростовчанке провели офтальмологическую диагностику и запретили пить лекарства. Сейчас она уже видит намного лучше. Врачи решают, какое лечение ей лучше назначить.
Фото: Ростов ру
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