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Жительница Ростова едва не лишилась зрения после приема антидепрессантов.Женщина долгое время чувствовала дискомфорт в глазах. Она не могла сфокусировать взгляд, перед обоими глазами плавали мушки, из-за чего ростовчанка решила обратиться к офтальмологу.Как рассказали в региональном Минздраве, при диагностике правого глаза врач выявил серьезные дефекты - центральную скотому. Это когда зрение человека резко снижается.Врачи пытались выяснить, что могло быть причиной проблем со зрением у пациентки. Выяснилось, что она принимает антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы. Такие сильнодействующие препараты могут вызывать побочные эффекты, например, нечеткость зрения, диплопию, нарушение аккомодации, мидриаз, раздражение глаз.Ростовчанке провели офтальмологическую диагностику и запретили пить лекарства. Сейчас она уже видит намного лучше. Врачи решают, какое лечение ей лучше назначить.