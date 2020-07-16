Металлическим прутом 13-летний мальчик повредил глаз в Ростовской области

Житель города Донецка едва не лишился зрения, когда ему в глаз воткнулся металлический прут от забора. Происшествие случилось на днях, сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.Подросток пришел на игровую площадку и случайно наткнулся лицом на металлический прут, торчащий из забора. Пострадавшего доставили в больницу Ростова, где провели сложную операцию на глазу. Штырь нарушил целостность глазного яблока и оболочек, но глаз удалось сохранить.Уже наутро 13-летний мальчик мог читать строчки таблицы для проверки зрения. Врачи называют чудом то, что у подростка так быстро восстановилось зрение после такой серьезной травмы.