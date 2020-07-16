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Металлическим прутом 13-летний мальчик повредил глаз в Ростовской области

Металлическим прутом 13-летний мальчик повредил глаз в Ростовской области
Житель города Донецка едва не лишился зрения, когда ему в глаз воткнулся металлический прут от забора. Происшествие случилось на днях, сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.

Подросток пришел на игровую площадку и случайно наткнулся лицом на металлический прут, торчащий из забора. Пострадавшего доставили в больницу Ростова, где провели сложную операцию на глазу. Штырь нарушил целостность глазного яблока и оболочек, но глаз удалось сохранить.

Уже наутро 13-летний мальчик мог читать строчки таблицы для проверки зрения. Врачи называют чудом то, что у подростка так быстро восстановилось зрение после такой серьезной травмы.

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