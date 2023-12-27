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В Ростове врачи вытащили из глаза мужчины часть металлического прута

В Ростове врачи вытащили из глаза мужчины часть металлического прута
Еще один уникальный случай спасения произошел в Ростове. Врачи спасли зрение мужчине, в глаз которого вонзилась металлическая щетина. Об этом сообщили 27 декабря в региональном Минздраве.

Мужчина занимался домашними делами. Во время шлифовки болгаркой у прибора отскочила металлическая щетина, которая попала ему в глаз.

Ростовчанина привезли в офтальмологический травмпункт ГБСМП. Мужчина жаловался на боль и покраснение в пострадавшем глазу. Врачи достали инородный предмет из глаза и спасли пациенту зрение.
Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону
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