В Ростове врачи вытащили из глаза мужчины часть металлического прута

Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону

Еще один уникальный случай спасения произошел в Ростове. Врачи спасли зрение мужчине, в глаз которого вонзилась металлическая щетина. Об этом сообщили 27 декабря в региональном Минздраве.Мужчина занимался домашними делами. Во время шлифовки болгаркой у прибора отскочила металлическая щетина, которая попала ему в глаз.Ростовчанина привезли в офтальмологический травмпункт ГБСМП. Мужчина жаловался на боль и покраснение в пострадавшем глазу. Врачи достали инородный предмет из глаза и спасли пациенту зрение.