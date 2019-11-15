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Скейтпарк и роллердром просит установить в парке Левобережном ростовчанка

Скейтпарк и роллердром просит установить в парке Левобережном ростовчанка
Жительница донской столицы просит построить скейтпарк и роллердром в парке Левобережном. Соответствующая инициатива появилась на популярном городском портале 18 ноября.

Ольга Цаун рассказала, что заметила в парке молодых людей, которые катаются на скейтах и разбивают плитку возле памятников культуры, портя общественные объекты.

-Негде им покататься! Южный город, тепло почти круглый год, - жалуется Ольга. - Сделайте же нормальное место для таких экстремальный молодых людей.

Ростовчанка предложила оборудовать в парке специальные площадки для занятий и очень надеется, что ее инициативу рассмотрят городские власти.

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