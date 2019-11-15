Скейтпарк и роллердром просит установить в парке Левобережном ростовчанка



Жительница донской столицы просит построить скейтпарк и роллердром в парке Левобережном. Соответствующая инициатива появилась на популярном городском портале 18 ноября.



Ольга Цаун рассказала, что заметила в парке молодых людей, которые катаются на скейтах и разбивают плитку возле памятников культуры, портя общественные объекты.



-Негде им покататься! Южный город, тепло почти круглый год, - жалуется Ольга. - Сделайте же нормальное место для таких экстремальный молодых людей.



Ростовчанка предложила оборудовать в парке специальные площадки для занятий и очень надеется, что ее инициативу рассмотрят городские власти.