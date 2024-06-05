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Жителям Советского района Ростова восстановили водоснабжение после аварии

Жителям Советского района Ростова восстановили водоснабжение после аварии
В Ростове-на-Дону жителям Советского района восстановили водоснабжение после аварии. Информацию об этом сообщили в Ростовводоканале 5 июня.

В ведомстве сообщили, что система заполняется, однако есть необходимость в дополнительном ремонте. Сейчас этим занимаются специалисты.

- В течение нескольких часов водоснабжение будет восстановлено в полном объёме! - сообщили в Ростовводоканале.

Напомним, тысячи людей оказались отрезаны от коммуникации 4 июня. Коммунальные проблемы возникли из-за прорыва водовода напротив дома № 147б на улице 2-й Краснодарской.

Воды не было в десятках домов, которые расположены в границах: проспект Коммунистический — улица Тружеников — улица Батуринская — улица Каширская — улица Малиновского.
Фото: Ростов ру
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