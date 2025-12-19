Фото: DonDay

В Ростове на зимнее содержание фонтанов выделят 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок. Заявка размещена 18 декабря, окончание приема заявок для участия в конкурсе — 25 декабря.Заказчиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону. Управление ищет подрядчика, который сможет обслуживать девять фонтанов ("Покровский", "Лира", "Ротонда", "Витязь", "Девушки, собирающие виноград", "Фантазия", "Сбор винограда", "Львы", "Комсомольский") в три этапа. Стоимость работ составляет 1 579 986,52 рубля.На первом этапе, с 1 января по 28 января, победителю предстоит убирать снег, протирать чаши фонтанов. На втором этапе, с 1 по 31 марта, необходимы ручная уборка чаш, подметание территории 15 раз в месяц и протирание поверхностей фонтана. На третьем этапе, с 1 по 30 апреля, также требуются подметание территории (15 раз в месяц) и протирание чаш фонтана.