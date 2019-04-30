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Несколько улиц в Ростове останутся без воды после праздников

Несколько улиц в Ростове останутся без воды после праздников
В Ростове на следующей неделе несколько улиц останутся без воды. Отключения начнутся с 14 мая.

Так, с 8:00 14 мая до 6:30 15 мая воды не будет в домах, расположенных в границах: улица Шеболдаева – переулок Дальний, улица Ленина – улица Волоколамская - улица 2-й Пятилетки. Также водоснабжение будет отсутствовать в садоводческом товариществе «Курортник».

16 мая с 8:00 отключат воду в границах: улица Добровольского – улица Волкова – улица Пацаева, в микрорайонах №№ 1, 2, 3 северного жилого массива. Подача будет возобновлена в 4:00 17 мая.

В этот же день воды не будет в домах, расположенных по улице Ленина от дома № 101 до дома № 127. Водоснабжение будет восстановлено в 6:00 17 мая.

Как сообщили в «Ростовводоканале», отключение связано с переврезкой водопроводных линий.

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