В Таганроге при разминировании обломков БПЛА, пострадали еще пять частных домов

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Во время проведения работ по разминированию обломков БПЛА, упавших минувшей ночью на 10-й переулок в Таганроге, произошла неконтролируемая детонация. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.В результате инцидента, произошедшего между домами на 10-м переулке, повреждения получили еще пять частных домовладений. К счастью, среди жителей никто не пострадал.В настоящее время на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты ГО и ЧС оказывают жителям необходимую помощь в оформлении заявлений для получения компенсаций.