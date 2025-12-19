Энергетики восстановили электроснабжение в Ростове после беспилотной атаки

- В настоящее время началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов, - добавил Александр Скрябин.

Фото: Нейросеть

Энергетики восстановили электроснабжение в Ростове-на-Дону после беспилотной атаки. Об этом проинформировал глава донской столицы Александр Скрябин.Ночью 19 декабря из-за атаки беспилотников были повреждены высоковольтные линии электропередач. Происшествие привело к частичному отключению электро-, тепло- и водоснабжения у жителей Советского и Октябрьского районов.В «Россети Юг» сообщили, что для оперативного возобновления подачи электроэнергии специалисты стали проводить переключения потребителей на резервные схемы электроснабжения.Примерно в 10:30 стало известно, что электроснабжение потребителей в Ростове восстановили.В настоящий момент в городе 158 многоэтажек на Военведе отключены от тепла. Также подача водоснабжения ограничена в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, на улице Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода подается в микрорайон Левенцовский.