Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Энергетики восстановили электроснабжение в Ростове после беспилотной атаки

Энергетики восстановили электроснабжение в Ростове после беспилотной атаки
Энергетики восстановили электроснабжение в Ростове-на-Дону после беспилотной атаки. Об этом проинформировал глава донской столицы Александр Скрябин.

Ночью 19 декабря из-за атаки беспилотников были повреждены высоковольтные линии электропередач. Происшествие привело к частичному отключению электро-, тепло- и водоснабжения у жителей Советского и Октябрьского районов.

В «Россети Юг» сообщили, что для оперативного возобновления подачи электроэнергии специалисты стали проводить переключения потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Примерно в 10:30 стало известно, что электроснабжение потребителей в Ростове восстановили.

- В настоящее время началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов, - добавил Александр Скрябин.


В настоящий момент в городе 158 многоэтажек на Военведе отключены от тепла. Также подача водоснабжения ограничена в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, на улице Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода подается в микрорайон Левенцовский.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.