В Ростовской области образовалась гигантская пробка из-за ДТП
В Ростовской области образовалась десятикилометровая пробка из-за ДТП. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".

Пробка образовалась в районе хутора Сусол в Октябрьском районе. Как сообщили очевидцы, на участке образовалась массовая авария. Столкнулись несколько фур и легковые машины. Всего пробка протянулась на 10 километров.

Пока затруднено движение на участке. Жители могут потерять в дорожном заторе как минимум час. Рекомендуется искать объездные пути.
