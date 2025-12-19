В Ростовской области образовалась гигантская пробка из-за ДТП

Фото: Яндекс Карты

В Ростовской области образовалась десятикилометровая пробка из-за ДТП. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".Пробка образовалась в районе хутора Сусол в Октябрьском районе. Как сообщили очевидцы, на участке образовалась массовая авария. Столкнулись несколько фур и легковые машины. Всего пробка протянулась на 10 километров.Пока затруднено движение на участке. Жители могут потерять в дорожном заторе как минимум час. Рекомендуется искать объездные пути.