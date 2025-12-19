Обломки БПЛА сдетонировали в Таганроге, повредив жилые дома

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

В Таганроге произошел инцидент, связанный с обломками беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как сообщила глава города Светлана Камбулова, упавшие на 10-м переулке обломки сдетонировали.По предварительным данным, в результате детонации повреждения получили пять частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.На месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба, а также специалисты ГО и ЧС, которые оказывают жителям необходимую помощь в оформлении соответствующих заявлений.В связи с произошедшим, глава города Светлана Камбулова обратилась к жителям Таганрога с настоятельной просьбой проявлять бдительность и ни в коем случае не приближаться к любым обломкам дронов.