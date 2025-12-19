Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Обломки БПЛА сдетонировали в Таганроге, повредив жилые дома

Обломки БПЛА сдетонировали в Таганроге, повредив жилые дома

В Таганроге произошел инцидент, связанный с обломками беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как сообщила глава города Светлана Камбулова, упавшие на 10-м переулке обломки сдетонировали.

По предварительным данным, в результате детонации повреждения получили пять частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.

На месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба, а также специалисты ГО и ЧС, которые оказывают жителям необходимую помощь в оформлении соответствующих заявлений.

В связи с произошедшим, глава города Светлана Камбулова обратилась к жителям Таганрога с настоятельной просьбой проявлять бдительность и ни в коем случае не приближаться к любым обломкам дронов.
Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.