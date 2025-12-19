Новости
Ростовский психолог рассказала, как встретить Новый год в одиночестве с удовольствием

Общество навязывает стереотип о том, что Новый год нужно встречать в компании, но ростовский психолог Алина Лебедева считает иначе. Она поделилась советами, как превратить одинокую новогоднюю ночь в приятное и комфортное времяпрепровождение.

Специалист подчеркивает, что одиночество в праздники – это не всегда плохо, а скорее, возможность уделить время себе.

- Очень многое зависит от вашего настроя, - говорит Алина Лебедева. - Украсьте дом, приготовьте вкусную еду, найдите интересную развлекательную программу на вечер.


Психолог советует не верить предрассудкам и не думать, что от встречи Нового года зависит вся дальнейшая жизнь. Если вам грустно, выйдите на прогулку – новогодняя ночь полна чудес и новых знакомств. Главное – не чувствовать себя жертвой обстоятельств. Вспомните хорошее, стройте планы и будьте благодарны за все, что у вас есть.

- В нашем мире мало кто умеет дружить с самим собой, а ведь это необходимо для создания праздничного настроения. Проведите этот день с собой и для себя, - подчеркивает Алина Лебедева.


Не забывайте о добрых делах – поздравьте близких, нарядите елку во дворе или угостите соседей.

- Используйте эту возможность, чтобы побыть наедине с собой. Посмотрите на это по-другому. В одиночестве нет ничего страшного. Возможно, это шанс встретить Новый год так, как хотите именно вы, без каких-либо компромиссов, - заключила психолог.
Фото: Нейросеть
