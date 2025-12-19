Ростовский психолог рассказала, как встретить Новый год в одиночестве с удовольствием

- Очень многое зависит от вашего настроя, - говорит Алина Лебедева. - Украсьте дом, приготовьте вкусную еду, найдите интересную развлекательную программу на вечер.

Общество навязывает стереотип о том, что Новый год нужно встречать в компании, но ростовский психолог Алина Лебедева считает иначе. Она поделилась советами, как превратить одинокую новогоднюю ночь в приятное и комфортное времяпрепровождение.Специалист подчеркивает, что одиночество в праздники – это не всегда плохо, а скорее, возможность уделить время себе.Психолог советует не верить предрассудкам и не думать, что от встречи Нового года зависит вся дальнейшая жизнь. Если вам грустно, выйдите на прогулку – новогодняя ночь полна чудес и новых знакомств. Главное – не чувствовать себя жертвой обстоятельств. Вспомните хорошее, стройте планы и будьте благодарны за все, что у вас есть.Не забывайте о добрых делах – поздравьте близких, нарядите елку во дворе или угостите соседей.