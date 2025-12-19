Ребенок из Ростовской области задал вопрос в ходе «Прямой линии» с президентом

Фото: Donday

В ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным прозвучал вопрос, волнующий многих россиян, от школьника из Ростовской области. Ребенок поинтересовался у президента, почему цены на продукты растут, а доходы его семьи не увеличиваются.Президент, отвечая на вопрос, подчеркнул, что средние статистические данные не всегда соответствуют реальному положению дел. Бюджет каждой семьи формируется, исходя из ее индивидуальной продовольственной корзины. Глава государства также отметил, что государственное регулирование цен является сложным процессом, чреватым дефицитом товаров. В качестве примера был приведен недавний скачок и последующее снижение цен на яйца.- Я обращаю внимание на то, что мы в прошлом или позапрошлом году критически оценивали действия наших коллег из правительства, когда резко подскочили цены на яйцо. Сейчас цены снизились чуть ли не на 16%, это все-таки тоже факторы. Но без всяких сомнений мы должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в каждом сегменте и с каждой группой населения, - подчеркнул Владимир Путин.Президент заявил, что поддержка семьи - безусловный приоритет государства. В связи с этим, с 1 января 2026 года россияне, включая жителей Ростовской области, смогут рассчитывать на новую меру поддержки: возврат 7% от уплаченного подоходного налога для семей с невысоким уровнем дохода.