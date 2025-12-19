Фото: Администрация города

В Ростове на западное направление пустили дополнительные автобусы. Информацию предоставили в администрации города 19 декабря.В Ростове-на-Дону проблема с общественным транспортом остаётся актуальной. В частности, на остановках у Центрального рынка образуются огромные очереди. Особенно сложно уехать в сторону Западного района в конце рабочего дня.Как отметил директор дептранса Константин Лашенко, для улучшения ситуации в час пик были добавлены шесть автобусов на маршруты №№ 4, 34, 71. На муниципальных маршрутах №№ 16 и 71 задействованы четыре автобуса особо большого класса, так называемые «гармошки».Для наблюдения и быстрого реагирования установлены камеры видеонаблюдения на площади.- Рейдовые мероприятия на Западном развороте специалистами департамента проводятся на регулярной основе, - рассказал директор дептранса. - По факту недовыпуска автобусов в отношении перевозчиков применяются штрафные санкции.