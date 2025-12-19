Новости
О вылете из ХК "Ростов" о Чемпионата России высказались в Минспорте

18 декабря в пресс-службе ХК "Ростов" сообщили о выходе клуба из Чемпионата России. Причиной которой стало отсутствие финансирование от регионального правительства.

Министерство спорта прокомментировали ситуацию.

-ХК «Ростов» является полностью коммерческим клубом и содержится за счет средств его учредителя, - отметили в министерстве. -Решение об участии клуба или снятии с чемпионата принимается исключительно руководством хоккейного клуба.

Кроме того подчеркнули, что необходимы субсидии на развитие хоккея в регионе было выделено выделено 150 млн рублей в 2025 году.

Размер субсидии напрямую зависит от положения спортивных клубов в турнирной таблице. ХК "Ростов" в свою очередь находится на последней строчке из 32 команд.
Фото: ХК Ростов
