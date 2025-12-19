В Таганроге увеличили зону ЧС после ночной атаки беспилотников
После отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области, в Таганроге было принято решение о расширении режима локального чрезвычайного положения (ЧС). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Напомним, что минувшей ночью территория Ростовской области подверглась атаке 36 беспилотников, которые были сбиты силами ПВО в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом и несколькими районами области.
В Таганроге падение обломков БПЛА привело к повреждениям пяти частных домов (выбиты стекла, повреждена кровля) и возгоранию трех автомобилей. К счастью, никто из жителей не пострадал и в медицинские учреждения обращений не было.
В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы и комиссия по оценке ущерба. Движение по 10-му переулку от К. Либкнехта до улицы Водопроводной перекрыто.