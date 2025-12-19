В Таганроге увеличили зону ЧС после ночной атаки беспилотников

- Провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Приняли решение о расширении введенного 25 ноября локального режима ЧС, – заявила Камбулова. – Дополнили его 14 адресами, где обнаружены обломки БПЛА и пострадали домовладения. Список будет корректироваться по мере поступления звонков от жителей.

Фото: Donday

После отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области, в Таганроге было принято решение о расширении режима локального чрезвычайного положения (ЧС). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.Напомним, что минувшей ночью территория Ростовской области подверглась атаке 36 беспилотников, которые были сбиты силами ПВО в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом и несколькими районами области.В Таганроге падение обломков БПЛА привело к повреждениям пяти частных домов (выбиты стекла, повреждена кровля) и возгоранию трех автомобилей. К счастью, никто из жителей не пострадал и в медицинские учреждения обращений не было.В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы и комиссия по оценке ущерба. Движение по 10-му переулку от К. Либкнехта до улицы Водопроводной перекрыто.