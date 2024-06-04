В Ростове 4 июня сорвали сроки подачи воды в Советский район

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В Ростове-на-Дону 4 июня сорвали сроки подачи воды в Советский район города. Изначально проблемы планировали решить до 21:00. Однако объем работ оказался выше, чем ожидалось.От коммуникации более пяти часов отрезаны тысячи горожан. Речь идет о жителям домов, которые находятся в границах: проспект Коммунистический — улица Тружеников — улица Батуринская — улица Каширская — улица Малиновского.Теперь восстановить водоснабжение планируют в ночь на 5 июня. Для людей организовали подвоз жидкости. По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, автоцистерна находится на улице 2-ой Краснодарской, 143/1.