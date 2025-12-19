Новости
На Северном обходе Ростова в страшном ДТП с грузовиками погиб 31-летний водитель

На Северном обходе Ростова в страшном ДТП с грузовиками погиб 31-летний водитель. Жесткая авария произошла 19 декабря в Мясниковском районе.

По предварительной информации, водитель фуры «ФАВ» увеличил скорость и из-за этого потерял управление. Габаритный транспорт занесло на припаркованный у металлического ограждения грузовик дорожной службы «Шакман». 53-летний водитель фуры стоял на обочине с включенными маячками из-за неисправности машины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ФАВ» скончался на месте происшествия, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
