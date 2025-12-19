Фото: Дондей

38 многоэтажек Таганрога остались без теплоэнергии из-за дефекта на теплотрассе. Об этом оповестила министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная 19 декабря.Подача тепла в батареи нарушена по следующим адресам: ул. Дзержинского 140, 142/6; ул. Заводская 3, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10/2, 12; ул. Осипенко 51, 51/1, 53; пр. Парковый 6, 8, 10; ул. Дзержинского 111/1, /17, /19, /21, /22, /24, /10, /12 /3, /11, /14, /15, /20, /23, /13, /6, /16, /18, /5, /7 ,/8, /25.Временные неудобства случились по причине дефекта на теплотрассе по улице Заводская.Исправить неполадки хотят до 17:00.Проблемы с теплоснабжением наблюдаются также в городе Ростове. Там в результате ночной атаки БПЛА повредились высоковольтные линии электропередач. По этой причине без тепла остались 158 многоэтажных домов. Отключения прошли на улицах Таганрогской и Гагринской. Пока что сроки окончания восстановительных работ еще уточняются.