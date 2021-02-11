В Ростове восстановили водоснабжение в Первомайском районе

В Первомайском районе Ростова восстановили водоснабжение на участке, где была коммунальная авария. Об этом сообщили в администрации донской столицы.На водопроводных сетях на улице Стальского случилась поломка. Из-за этого воды не оказалось у ростовчан, проживающих в границах: улица Просвещения – улица Селиванова – улица Металлургическая – проспект Шолохова. С минимальным напором вода текла в 1-м поселке Орджоникидзе, поселке Нахичевань и микрорайоне Берберовка.К утру водоснабжение у тысяч ростовчан восстановили.