Фото: Дондей

В Ростове восстановлено водоснабжение после беспилотной атаки. Об этом проинформировали в «Ростовводоканале» 19 декабря.Примерно в 13:00 специалисты запустили в работу все ранее обесточенные водопроводные и канализационные насосные станции. В настоящий момент система заполняется водой. Через нескольких часов обещают, что подача воды вернется к нормальному режиму работы.Напомним, прошедшей ночью в результате обрыва высоковольтной ЛЭП обломками БПЛА произошло к отключение воды в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, а также на улице Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением воду подавали в микрорайон Левенцовский.Вдобавок, из-за происшествия в донской столице ограничили подачу тепла и света. Около 10:30 электроснабжение в Ростове-на-Дону восстановили. Однако в десятках домах до сих пор не подключено отопление.