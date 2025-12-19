В Ростовской области зафиксировано снижение количества дорожных аварий на 10%

Фото: госавтоинспекция РО

В Ростовской области зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила министр транспорта региона Алена Беликова.В 2024 году произошло 2 658 ДТП. К концу текущего года их число уменьшилось до 2 390. По словам министра, также отмечается снижение на 11,8% аварий с летальным исходом.-Как отметили в ГАИ, в 2025 году уменьшилось число водителей задержанных в нетрезвом состоянии. Для сравнения, в 2024 году задержали 6 323 водителя в состоянии опьянения, в 2025 эта цифра составила 4 978 водителей (снижение на 21,3%), - добавила Беликова.Железнодорожные переезды остаются опасными участками, где часто происходят аварии. Однако с 2024 года число таких происшествий уменьшилось на 38%. РЖД активно внедряет современные системы безопасности на этих участках. В регионе насчитывается 266 переездов, из которых 196 оснащены регулирующими устройствами.