Запрет на пребывание в лесах Ростовской области продлили до 2 июля

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В Ростовской области сохраняется действующий запрет на посещение лесных территорий. Об этом сообщили в областном ведомстве, отвечающем за природные ресурсы.Ограничение продлено до 2 июля и затрагивает как пешеходов, так и владельцев любых транспортных средств. Передвижение по лесным массивам на любом виде транспорта также находится под запретом.Указанное правило не относится к специализированному транспорту лесопожарных формирований, служб спасения и групп патрулирования, выполняющих свои прямые обязанности.Введение данных ограничений обусловлено потребностью в обеспечении безопасности из-за повышенной вероятности возникновения пожаров. Ранее в лесах были установлены барьеры и предупреждающие таблички, а работники министерства регулярно осуществляют обходы лесных угодий.