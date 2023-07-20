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Жителя Шахт, подозреваемого в похищении девочки, заключили под стражу

Жителя Шахт, подозреваемого в похищении девочки, заключили под стражу
В городе Шахты Ростовской области избрали меру пресечения мужчине, подозреваемому в похищении ребенка. Его отправили в следственный изолятор.

Инцидент произошел днем 18 июля на улице Хабарова, 36. Около 16:30 бабушка с внуками собиралась на прогулку. Пока пенсионерка одевала младшего ребенка, 6-летняя девочка вышла во двор на детскую площадку. Там к ней подошел незнакомец, отвел в магазин и купил конфет, а себе - алкоголь. Затем взрослый с ребенком ушли в неизвестном направлении.

Ближе к полуночи девочку и предполагаемого похитителя удалось найти. Стражи порядка вернули несовершеннолетнюю родителям, а мужчину отвезли в отделение на допрос. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Экспертиза показала, что никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Через несколько дней после случившегося мужчину отправили в СИЗО.
Фото: соцсети.
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