В Шахтах шестилетнюю девочку увел неизвестный мужчина: видео

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В Шахтах шестилетнюю девочку увел неизвестный мужчина. Последний раз Алису Белую видели на улице Хабарова, 36.Около 16:30 несовершеннолетняя вместе с подозрительным гражданином зашла в магазин «Господин Ростов». Взрослый купил малышке сладости, а себе алкоголь. После этого Алиса ушла с ним в неизвестном направлении.Согласно ориентировкам, рост девочки составляет около 130 сантиметров. Она худощавого телосложения. У малышки два заплетены два хвостика. Алиса одета в оранжевый топ и джинсовые шорты. При себе имела рюкзак светлого цвета.В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что устанавливают личность мужчины.По приметам, гражданин среднего телосложения и высокого роста (около 180 сантиметров). На нем надета синяя майка с короткими рукавами, темные бриджи по щиколотку. Обут человек в черные кроссовки.Если вы видели Алису или похожего мужчину, позвоните по телефону:112.