Глава Следкома РФ взял на контроль дело о похищении 6-летнего ребенка в Шахтах
Глава СК РФ взял на контроль дело о похищении 6-летней девочки в Ростовской области. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Инцидент, переполошивший весь город Шахты, произошел вечером 18 июля. Бабушка собиралась выйти погулять с внуками. Пока она собирала младшего, 6-летняя девочка решила подождать их на детской площадке во дворе. Когда пожилая горожанка вышла из дома, то не обнаружила внучки. Бабушка бросилась на поиски, но все тщетно. В отчаянии пенсионерка написала заявление в полицию.
Правоохранители по камерам видеонаблюдения выяснили, что ребенка увел мужчина. Девочка вместе с ним заходила в магазин. Через несколько часов полиция нагрянула домой к подозреваемому. Там и нашли пропавшую малышку.
Стражи порядка задержали 42-летнего местного жителя. В отношении шахтинца возбуждено уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».
- Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, - отметили в СУ СКР.