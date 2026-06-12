В Ростовской области иномарка влетела в дерево, есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Вечером 11 июня на трассе «Кашары — Морозовск» произошло ДТП с пострадавшими. Об аварии рассказали в областной Госавтоинспекции.По предварительным данным, неподалеу от хутора Николаевка в Милютинском районе 32-летняя женщина потеряла контроль над машиной. «Тойота Камри» вылетела с дороги и врезалась в дерево на обочине.Вместе с 18-летним пассажиром женщину доставили в больницу с травмами.Судя по фото, удар был сильным: машину покорежило.