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В Ростовской области иномарка влетела в дерево, есть пострадавшие

В Ростовской области иномарка влетела в дерево, есть пострадавшие


Вечером 11 июня на трассе «Кашары — Морозовск» произошло ДТП с пострадавшими. Об аварии рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, неподалеу от хутора Николаевка в Милютинском районе 32-летняя женщина потеряла контроль над машиной. «Тойота Камри» вылетела с дороги и врезалась в дерево на обочине.

Вместе с 18-летним пассажиром женщину доставили в больницу с травмами.

Судя по фото, удар был сильным: машину покорежило.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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